Militaire oefening in Cranendonck

Van 9 tot en met 11 september vindt er een militaire oefening plaats in Cranendonck. Militairen van de Koninklijke Landmacht trainen daar te voet en met voertuigen.

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In Cranendonck wordt komende week een militaire oefening gehouden. De oefening start op woensdag 9 september en duurt tot en met vrijdag 11 september. Het is onderdeel van een opleidingstraject voor militairen van de Koninklijke Landmacht.

De militairen zullen zich tijdens de oefening door de gemeente verplaatsen. Dit gebeurt zowel te voet als met voertuigen. Het doorgaande verkeer ondervindt geen hinder van de oefening.

De gemeente heeft geen details vrijgegeven over de exacte locaties waar de training plaatsvindt. Wel benadrukt Cranendonck dat inwoners geen overlast hoeven te verwachten.

Inwoners die meer informatie zoeken over het melden van schade of een algemene klacht, kunnen terecht op de gemeentelijke website.