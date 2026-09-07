Koning der Koningen 2026 in Budel

In Budel strijden schutters maandag om de titel Koning der Koningen 2026. Het evenement begint om elf uur met een ontvangst door de burgemeester van Cranendonck. Daarna vindt een optocht plaats naar de Schutshoeve, waar de traditionele schietwedstrijd wordt gehouden.

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De strijd om de titel Koning der Koningen 2026 wordt georganiseerd door De Schut van Buul. Tijdens de schietwedstrijd proberen de deelnemers de vogel naar beneden te schieten. De winnaar mag zich Koning der Koningen noemen en ontvangt een zilveren speld van de gemeente Cranendonck.

Het evenement begint maandagochtend om elf uur. Alle deelnemende koningen, koninginnen en koningsparen worden eerst officieel ontvangen door de burgemeester van Cranendonck op het gemeentehuis aan het Capucijnerplein in Budel. Hier wordt ook een groepsfoto gemaakt.

Optocht naar de schietwedstrijd

Na de ontvangst vertrekt het gezelschap in optocht naar de Schutshoeve aan de Laarstraat. Hier wordt de traditionele schietwedstrijd gehouden, een vast onderdeel van het programma. Het evenement duurt naar verwachting tot vijf à zes uur in de namiddag.

De gemeente Cranendonck spreekt de hoop uit dat deze bijzondere traditie ook dit jaar succesvol wordt voortgezet. De combinatie van schieten, tradities en gezelligheid maakt het een unieke dag voor deelnemers en toeschouwers.