Sint-Michielsgestel vraagt aandacht voor suïcidepreventie

De gemeente Sint-Michielsgestel doet mee aan de Wereld Suïcide Preventie Week. Van 7 tot en met 13 september wordt landelijk aandacht gevraagd voor het herkennen van signalen en het belang van praten over suïcidale gedachten. Elke dag overlijden in Nederland gemiddeld vijf mensen door zelfdoding. De campagne benadrukt dat een eenvoudige vraag een leven kan redden.

Gevonden voor jou

In 2024 stierven 1.849 mensen in Nederland door zelfdoding, ruim twee keer meer dan het aantal verkeersdoden. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10 procent van de volwassenen en bijna 30 procent van de jongvolwassenen tussen de zestien en vijfentwintig jaar wel eens aan zelfdoding denkt. Tijdens de Wereld Suïcide Preventie Week wordt extra aandacht gevraagd voor dit probleem.

Veel mensen vinden het moeilijk om iemand te vragen of hij of zij aan zelfdoding denkt. Toch kan zo'n vraag juist ruimte bieden voor een gesprek en het zoeken van hulp. Voor iemand die worstelt met donkere gedachten kan het een opluchting zijn wanneer iemand oprecht interesse toont. Het is niet nodig om professional te zijn; luisteren zonder oordeel en er zijn voor een ander kan al veel betekenen.

Gratis training beschikbaar

Om inwoners te helpen bij het stellen van deze belangrijke vraag, biedt 113 Zelfmoordpreventie een gratis online training aan. In 45 minuten leer je signalen herkennen, de juiste vragen stellen en hoe je iemand kunt ondersteunen bij het vinden van hulp. Meer informatie over deze training vind je op de website Vraagmaar.

Lokale samenwerking

De gemeente Sint-Michielsgestel werkt samen met zorg- en welzijnsorganisaties aan bewustwording en suïcidepreventie. Ze willen een gemeenschap creëren waarin mensen naar elkaar omkijken en weten waar ze hulp kunnen vinden. Daarbij wordt ook gewerkt aan de Wet integrale suïcidepreventie, die zich richt op samenwerking en tijdige ondersteuning.

Heb je zelf hulp nodig of maak je je zorgen om iemand? Praat erover. 113 Zelfmoordpreventie is zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar. Bel gratis naar 113 of 0800-0113 of ga naar de website 113.nl.