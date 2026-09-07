Melding van lekkende tank in kelder van café, brandweer rukt uit

De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een lekkende tank bij een café aan de Ginnekenweg in Breda. Volgens de melding zou het mogelijk om een gevaarlijke stof gaan.

Rond half tien kreeg de brandweer de melding van de lekkende tank. Eenmaal aangekomen bij het café bleek het probleem in de kelder te zitten.

Koolzuurfles

Vermoedelijk is er een koolzuurfles gaan lekken. Zo'n fles wordt vaak met een slang aan een bierfust vastgemaakt om ervoor te zorgen dat er bier getapt kan worden, en de druk in de fust goed blijft.

De brandweer heeft metingen gedaan in de kelder van het café en de ruimte is vervolgens uit voorzorg ontlucht. Er raakte, voor zover bekend, niemand gewond.