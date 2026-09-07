79-jarige Nelly leert computeren bij Digi-Taalhuis Steenbergen

Nelly van den Berg uit Steenbergen heeft via het Digi-Taalhuis leren omgaan met de computer en is trots op de vooruitgang die ze heeft geboekt. De 79-jarige volgt sinds vorig jaar de cursus Klik & Tik, waar ze ook haar taalvaardigheid heeft verbeterd.

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De cursus Klik & Tik heeft Nelly van den Berg veel gebracht. Sinds mei vorig jaar gaat ze twee keer per week naar de bibliotheek in Steenbergen om meer te leren over computers en taal. Met haar eigen laptop kan ze ook thuis oefenen, iets waar ze enorm van geniet. “Ik zit helemaal in mijn eigen bubbel, met mijn koptelefoon op en al mijn aandacht bij de computer,” zegt ze enthousiast.

Stap voor stap heeft Nelly de basisvaardigheden van de computer onder de knie gekregen. Zo weet ze nu hoe ze de computer moet aan- en uitzetten, hoe ze hoofdletters kan maken en hoe ze een apenstaartje typt. Hoewel ze nog wat moeite heeft met het gebruik van de toets om letters te verwijderen, merkt ze dat dit steeds beter gaat.

Vooruitgang in taal

Naast computervaardigheden heeft Nelly ook grote stappen gezet in haar taalvaardigheid. Ze begon op een laag niveau en heeft inmiddels twee certificaten behaald. Haar dochter merkt de vooruitgang aan de WhatsApp-berichten die ze stuurt. Waar ze vroeger alles in hoofdletters typte, schrijft ze nu nette berichten met punten en hoofdletters.

Het Digi-Taalhuis biedt een ontspannen en gezellige leeromgeving. Nelly waardeert het dat iedereen op zijn eigen manier kan leren en dat er altijd hulp beschikbaar is als het nodig is. “De groep is klein en gezellig. Soms is het zo leuk dat we alleen maar koffie drinken,” vertelt ze.

Handig in het dagelijks leven

De cursus heeft Nelly niet alleen geholpen met haar digitale vaardigheden, maar ook met praktische zaken. Zo heeft ze geleerd hoe ze een bezoek aan de huisarts voorbereidt of een reis met het openbaar vervoer plant. Deze kennis heeft haar zelfstandigheid vergroot. “Ik ben trots dat ik, ondanks dat ik nu alleen ben, het zelf allemaal prima kan redden,” zegt ze.

Nelly raadt iedereen aan om een kijkje te nemen bij het Digi-Taalhuis. “Als ik had geweten hoe leuk het is om dit te doen, had ik me veel eerder aangemeld,” voegt ze toe.