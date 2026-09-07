Mantelzorgers in Valkenswaard verdienen waardering

In Valkenswaard kunnen mantelzorgers een speciaal compliment ontvangen als waardering voor hun inzet. Het gaat om inwoners die langdurig en intensief zorgen voor een naaste. Aanvragen kan tot 1 oktober.

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Mantelzorg is vaak vanzelfsprekend. Veel mensen brengen een ouder naar het ziekenhuis, doen boodschappen voor een buurman of regelen de administratie van een partner zonder zich te realiseren dat ze mantelzorger zijn. Mantelzorg gaat verder dan gewone hulp en gebeurt onbetaald.

Zorgen voor een ander kan voldoening geven, maar het vraagt ook veel energie. Gelukkig hoeven mantelzorgers in Valkenswaard het niet alleen te doen. Bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht kunnen zij terecht voor advies, praktische tips en ondersteuning. Mantelzorgconsulenten helpen om de zorg vol te houden en denken mee over passende oplossingen.

Blijk van waardering

Mantelzorgers in Valkenswaard die minstens acht uur per week en drie maanden aaneengesloten zorg verlenen, kunnen een Mantelzorgcompliment aanvragen. Dit is een jaarlijkse blijk van waardering voor hun inzet. Aanvragen kan tot 1 oktober via het portaal van Steunpunt Mantelzorg Verlicht.

Het compliment benadrukt het belang van mantelzorgers voor de samenleving. Zij combineren deze zorg vaak met werk, gezin of andere verplichtingen, wat niet altijd makkelijk is. Op de website van de gemeente Valkenswaard vind je verhalen van mantelzorgers en tips om zorg en andere verantwoordelijkheden te combineren.

Meer informatie over mantelzorg en het Mantelzorgcompliment is te vinden op de website van de gemeente Valkenswaard. Daar kun je ook de 3-minuten check doen om te zien of je mantelzorger bent.