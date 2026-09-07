Oisterwijk steunt Week van de Suïcidepreventie

Deze week staat in het teken van de landelijke Week van de Suïcidepreventie. De gemeente Oisterwijk roept inwoners op om aandacht te hebben voor elkaar en moeilijke gesprekken aan te gaan, met als boodschap: ‘De vraag stellen kan een leven redden’.

Gevonden voor jou

Van 7 tot en met 13 september 2026 wordt tijdens de Week van de Suïcidepreventie extra aandacht gevraagd voor mensen die worstelen met sombere gedachten, eenzaamheid of psychische problemen. Het centrale thema van de campagne, georganiseerd door Stichting 113 Zelfmoordpreventie, is het belang van het stellen van de juiste vraag, ook al voelt dat moeilijk.

De gemeente Oisterwijk sluit zich aan bij deze landelijke campagne en richt zich specifiek op de inwoners van Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Volgens wethouder Dion Dankers kan het stellen van een directe vraag, zoals ‘Denk je weleens dat je dood wilt?’, een eerste stap zijn naar hoop en nieuwe perspectieven voor mensen die het zwaar hebben.

Signalen herkennen

Veel mensen twijfelen of ze een gesprek moeten beginnen als ze zich zorgen maken over iemand. Nabestaanden geven vaak aan dat ze achteraf momenten herkenden waarop ze actie hadden kunnen ondernemen. Duidelijke signalen kunnen zijn dat iemand uitspraken doet als ‘ik trek het niet meer’ of ‘het heeft geen zin meer’. Ook veranderingen in gedrag, zoals terugtrekken, verwaarlozing of onrustig gedrag, kunnen aanwijzingen zijn.

Toch zijn signalen niet altijd zichtbaar. Daarom moedigt de campagne iedereen aan om bij zorgen het gesprek aan te gaan, ook als er geen duidelijke tekenen zijn. Het kan een cruciale stap zijn in het bieden van steun.

Tips voor een gesprek

De campagne geeft vier praktische tips voor het voeren van een gesprek met iemand die mogelijk worstelt met suïcidale gedachten. Het gaat om betrokkenheid tonen, rechtstreeks durven vragen, luisteren zonder oordeel en samen naar hulp zoeken. Door deze stappen te volgen, kun je iemand helpen zich gehoord en gesteund te voelen.

Op de website van de campagne zijn meer gesprekstips te vinden en is er een gratis training beschikbaar. Ook Stichting 113 Zelfmoordpreventie biedt online cursussen aan om signalen te leren herkennen en het gesprek aan te gaan.

De gemeente Oisterwijk hoopt dat deze campagne zorgt voor meer openheid en dat mensen zich minder alleen voelen. Een enkele vraag kan soms een groot verschil maken.