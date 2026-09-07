Luchtmachtoefening Falcon Leap zorgt voor laagvliegende vliegtuigen

De luchtmacht voert van 7 tot en met 18 september de oefening Falcon Leap uit. Vliegtuigen vliegen op lage hoogte vanaf vliegbasis Eindhoven, ook over Tilburg en omstreken. Dit gebeurt tussen één en vijf uur ’s middags en zeven en elf uur ’s avonds. De oefening kan geluidsoverlast veroorzaken.

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De oefening Falcon Leap is een internationale militaire training waarbij naast Nederland nog tien andere landen betrokken zijn. De vliegtuigen vertrekken vanaf vliegbasis Eindhoven en vliegen op lage hoogte over verschillende gebieden, waaronder Tilburg en omgeving. Dit kan voor extra geluidsoverlast zorgen.

De vluchttijden zijn dagelijks ingepland tussen één en vijf uur ’s middags en zeven en elf uur ’s avonds. Door omstandigheden kunnen deze tijden veranderen. Updates hierover zijn te vinden op het X-account van vliegbasis Eindhoven.

Herdenking Market Garden

Tijdens Falcon Leap oefenen militairen ook met het droppen van goederen en het springen van parachutisten. De oefening eindigt op zaterdag 19 september met de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse Heide bij Ede.

Defensie benadrukt dat militaire oefeningen zorgvuldig worden voorbereid om de overlast voor omwonenden te beperken. Toch kan het laagvliegen van de vliegtuigen hinder veroorzaken. Geluidsoverlast melden kan via het klachtenformulier op de website van Defensie.