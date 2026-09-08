Enige Brabantse kanshebber voor Boom van het Jaar blijkt ziek

Het is een feestje met een zwart randje: een boom in Eindhoven is genomineerd voor de verkiezing Boom van het Jaar 2026. Tegelijkertijd blijkt de boom ziek te zijn. Boombeheerder Niels Kreb van de gemeente Eindhoven is dan ook enigszins verbaasd over deze enige Brabantse nominatie. "De boom heeft nog tien tot vijftien jaar."

Uit elke provincie is een boom genomineerd. Voor Brabant is dat dit jaar een 81 jaar oude populier. Die staat bij het bruggetje over de Tongelreep in natuurgebied Genneper Parken. Lozel Oudkerk heeft vanuit haar huis uitzicht op de boom. Het is dan ook haar verdienste dat de boom werd ingediend voor de verkiezing. "Mijn man en ik kennen deze boom al veertig jaar. Wij zijn verliefd op die boom. Die boom heeft zoveel meegemaakt. Alle stormen en zelfs een windhoos heeft deze boom doorstaan."

Lozel Oudkerk nomineerde de Eindhovense boom (foto: Rogier van Son).

Het bruggetje gaf toegang tot onder meer de oude boerderij voor eieren, kaas en fruit. "Die boerderij had voor de mensen heel veel betekenis, want er waren geen supermarkten. Er stonden hier verder geen bomen. Dan sprak je af bij de boom bij het bruggetje." De organisatie omschrijft de boom als 'de hoeder van het bruggetje'.

De boom bij het bruggetje in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

De boom was al onder de aandacht van de gemeente. "Maar dan niet zo positief", zegt boombeheerder Niels Kreb van de gemeente. "De onderkant van de stamvoet is aangetast door de dikrandtonderzwam, oftewel de Ganoderma." Van de stam is een soort röntgenfoto gemaakt van het rotte gedeelte. "Meer dan de helft van die stam aan de onderkant is aangetast door die zwam. De boom kan instabiel worden en dat is een risico op die plek. Daar komen veel fietsers en voetgangers langs." Bovenin is de boom ook aangetast door houtrot. "Daar zit de echte tonderzwam, de fomes fomentarius." Daarom werd aan de bovenkant een deel van de boom gesnoeid. "We hebben daar al een deel van de kroon kleiner gemaakt zodat-ie minder wind vangt en langer stabiel blijft."

Foto: SBNL Natuurfonds

De boom moet zeer binnenkort weer aangepakt worden vindt de gemeente. “De boom moet niet weg, maar die moet wel serieus kleiner gemaakt worden om ‘m stabiel te houden. Dat betekent dat er een heel groot deel van de kroon wordt afgesnoeid. Het huidige beeld van de boom verandert wel drastisch.” Dat de boom nog maar maximaal vijftien jaar kan blijven gelooft Lozel die 'm nomineerde voor Boom van het jaar 2026. “Dat zeiden ze vijftien jaar geleden ook. Deze boom heeft een ongelofelijke drang om te blijven. Hij is gewoon super sterk."