Politie waarschuwt voor oplichting met nepkamers in Eindhoven

De politie trekt aan de bel over oplichting met appartementen en kamers in Eindhoven. Via sociale media worden deze woningen vaak voor veel te lage prijzen aangeboden om woningzoekenden in de val te lokken.

"Op social media worden kamers en woningen in Eindhoven en omgeving aangeboden voor opvallend lage huurprijzen", waarschuwen agenten op sociale media . Volgens hen is het oppassen geblazen. Ze waarschuwen kamerzoekers om nooit vooraf geld over te maken.

Bestaat niet

"Voorafgaand aan een bezichtiging wordt soms gevraagd om geld over te maken, bijvoorbeeld voor een reservering of borg", legt de politie uit. Daarna volgt de koude douche voor degene die de kamer zoekt. "Vervolgens komt de ‘verhuurder’ niet opdagen, blijkt de woning niet te bestaan of wordt het contact verbroken."

De politie roept slachtoffers van deze vorm van oplichting op zich te melden.