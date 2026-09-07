Fietstocht 'Rust roest' start in Breda

Op woensdag 16 september organiseert Gilde De Baronie een fietstocht van 60 kilometer met als thema 'Rust roest'. De tocht start om tien uur 's ochtends bij Speelbos Mastbos in Breda en eindigt om vijf uur 's middags.

Gevonden voor jou

De fietstocht voert langs bijzondere locaties zoals Jagersrust in Schijf en Bosrust in Horendonk, een buurtschap van Essen. Het thema 'Rust roest' verwijst naar de geschiedenis van de regio, waar hoogveen werd afgegraven om turf te winnen. Dit liet sporen achter in de grond en langs waterlopen in de vorm van roodbruine knollen met ijzeroxide.

De gidsen nemen deelnemers mee langs waterlopen die door de ijzeroxide een opvallende bruin-oranje kleur hebben gekregen. Het levert een 'roestig' landschap op dat nog steeds zichtbaar is. De tocht wordt begeleid door ervaren fietsgidsen die onderweg meer vertellen over de natuur en historie van het gebied.

Praktische informatie

De tocht start bij Speelbos Mastbos aan de Bouvignedreef in Breda, tegenover Kasteel Bouvigne. De route heeft een lengte van ongeveer 60 kilometer. Deelnemers worden om tien uur 's ochtends verwacht en het programma eindigt rond vijf uur in de middag.

Meer informatie over de fietstocht kun je krijgen bij de gidsen op locatie. Zorg dat je goed voorbereid bent, want het belooft een lange maar boeiende dag te worden.