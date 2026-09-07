Provincie onderzoekt nieuwe buslijnen Brainportregio

De provincie Noord-Brabant onderzoekt samen met verschillende gemeenten hoe het busvervoer aan de westkant van Eindhoven kan worden verbeterd. Op 22 en 24 september zijn er bijeenkomsten waar inwoners mee kunnen denken over nieuwe routes.

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De Brainportregio groeit snel en daardoor neemt de druk op het openbaar vervoer toe. Om hierop in te spelen, werken de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Metropoolregio Eindhoven en de gemeenten Eindhoven, Best, Oirschot en Veldhoven aan een verkenning naar nieuwe buslijnen. Het gaat om zowel stedelijke als regionale verbindingen.

In september worden inwoners geïnformeerd over de voortgang van het project en gevraagd om hun mening. Er zijn twee participatiebijeenkomsten: een fysieke bijeenkomst op vrijdag 22 september van zes tot acht uur ’s avonds in Buurthuis Kadans in Best, en een digitale bijeenkomst op zondag 24 september van zeven tot acht uur ’s avonds via Microsoft Teams. De bijeenkomsten bieden ruimte voor vragen en het delen van aandachtspunten.

Inbreng van bewoners

In juli konden inwoners al hun ideeën en aandachtspunten delen via een digitale platform. Tijdens de bijeenkomsten in september wordt toegelicht hoe deze input is verwerkt en welke routes op basis hiervan als kansrijk worden gezien. Ook wordt besproken wat de volgende stappen in het onderzoek zijn.

Bij de fysieke bijeenkomst in Best kunnen bezoekers vrij binnenlopen. Tijdens de digitale bijeenkomst wordt eerst een presentatie gegeven, waarna deelnemers vragen kunnen stellen. Voor deelname aan de online bijeenkomst is een aanmelding nodig. Na registratie ontvangen deelnemers een link voor toegang.

Meer informatie

De provincie en betrokken gemeenten willen inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de plannen. Voor meer informatie over het project of om op de hoogte te blijven, kunnen geïnteresseerden terecht op de website van Open Eindhoven.