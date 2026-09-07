Open Monumentendag: ontdek erfgoed in Best dit weekend

Komend weekend opent Best zijn erfgoeddeuren tijdens Open Monumentendag. Monumenten zoals de Sint-Odulphuskerk en Molen De Volharding zijn dan te bezoeken. Het thema is Veerkrachtig Erfgoed, met wandelingen, fietstochten en rondleidingen.

Gevonden voor jou

Op zaterdag 12 en zondag 13 september kunnen inwoners en bezoekers van Best genieten van het historische erfgoed in de gemeente. Verschillende locaties, waaronder de Armenhoef en andere cultuurhistorische plekken, openen hun deuren om het publiek een kijkje te geven in de rijke geschiedenis van de regio.

Het landelijke thema van Open Monumentendag is dit jaar Veerkrachtig Erfgoed. In Best heeft Erfgoedvereniging Dye van Best een gevarieerd programma samengesteld. Bezoekers kunnen deelnemen aan wandelingen en fietstochten, een tentoonstelling bekijken en rondleidingen volgen. Daarbij wordt stilgestaan bij monumenten, het landschap en de oude ambachten die het dorp hebben gevormd.

Activiteiten en informatiepunten

Tijdens het weekend zijn er twee centrale informatiepunten waar bezoekers terecht kunnen voor meer details: aan de Hagelaarweg 21 en op Dorpsplein 2. Hier is ook informatie te vinden over de deelnemende locaties en de tijden waarop activiteiten plaatsvinden.

Open Monumentendag is een jaarlijkse kans om het erfgoed van Best en andere plaatsen in Nederland te ontdekken. De organisatie hoopt met het programma niet alleen het verleden te laten herleven, maar ook een verbinding te maken met de toekomst door het thema veerkracht centraal te stellen.