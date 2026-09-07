Blauwe zone ingesteld rond station Best

De gemeente Best voert een blauwe zone in rond het station. Dit gebeurt vanwege de bouw van nieuwe woningen, waardoor een groot deel van de parkeerplaatsen aan de oostzijde verdwijnt. Met de maatregel wil de gemeente lang parkeren in woonstraten voorkomen en parkeerruimte vrijhouden voor bewoners en bezoekers.

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Rond het station van Best worden nieuwe woningen gebouwd. Hierdoor verdwijnt een groot deel van de parkeerplaatsen aan de oostkant, bij het centrum. Om te voorkomen dat langparkeerders uitwijken naar omliggende straten, komt er een blauwe zone. Binnen die zone mag van maandag tot en met vrijdag tussen half tien ’s ochtends en zes uur ’s avonds maximaal twee uur geparkeerd worden met een parkeerschijf.

Lang parkeren blijft mogelijk op het parkeerterrein van NS, dat achter de fietsenstalling en het busstation ligt. Dit terrein is eigendom van NS. De gemeente onderzoekt samen met NS hoe dit parkeergebied er in de toekomst uit gaat zien. Betaald parkeren wordt daarbij overwogen, waarbij treinreizigers mogelijk een lager tarief krijgen.

Nieuwe parkeermogelijkheden

Bewoners van de nieuwe woningen kunnen gebruik maken van een nieuwe parkeergarage die bij de oostzijde van het station wordt gebouwd. Binnen de blauwe zone kunnen bewoners maximaal twee ontheffingen aanvragen als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Bezoekers van winkels en voorzieningen mogen in de blauwe zone parkeren met een parkeerschijf.

De gemeente gaat de parkeerdruk in omliggende straten monitoren. Als blijkt dat er extra druk ontstaat door uitwijkende auto’s, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen. Bij veel andere stations in de regio is betaald parkeren al standaard. In Best was langdurig gratis parkeren vlak bij het station tot nu toe mogelijk. De gemeente benadrukt dat langdurig parkeren in de stationsomgeving mogelijk blijft, hoewel de manier waarop kan veranderen.

Invoering blauwe zone

Voordat de blauwe zone wordt ingevoerd, neemt de gemeente een officieel verkeersbesluit. Dit besluit wordt gepubliceerd en ligt zes weken ter inzage. De blauwe zone gaat van kracht zodra het grote parkeerterrein aan de oostzijde wordt afgesloten vanwege de bouw van woningen.