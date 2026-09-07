Nieuwe woonwijk gepland in Dongen: 700 tot 800 huizen

Er komen 700 tot 800 woningen aan de Procureurweg en Berlagestraat in Dongen. Ontwikkelaars en de gemeente nodigen omwonenden uit om mee te denken over de plannen tijdens een bijeenkomst op maandag 14 september.

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In Dongen zijn plannen voor een grote nieuwe woonwijk aan de Procureurweg en Berlagestraat. Het project omvat 700 tot 800 woningen en wordt ontwikkeld door CRA Vastgoed, Wilma Wonen, WDevelop, woningcorporatie Casade en de gemeente Dongen.

Omwonenden en andere betrokkenen worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen. Op maandag 14 september 2026 vindt een informatiebijeenkomst plaats in De Cammeleur aan de Hoge Ham 126 in Dongen. De avond begint om zeven uur met een centrale presentatie, gevolgd door een inloopmoment vanaf acht uur. Bezoekers kunnen kiezen of ze beide onderdelen of slechts één deel bijwonen.

Eerste schetsen te zien

Tijdens de bijeenkomst worden de eerste schetsen van de nieuwe wijk getoond. Bezoekers krijgen daarnaast de kans om in gesprek te gaan met de ontwikkelaars en meer te horen over de plannen. Het doel is om ideeën en feedback van bewoners op te halen.

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht en kan tot zondag 13 september. Meer informatie over het project en een digitale nieuwsbrief zijn te vinden op de website van het project.