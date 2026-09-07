Drimmelen scoort hoog met Wmo-ondersteuning

Inwoners van Drimmelen beoordelen de Wmo-ondersteuning met een 8,2. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 600 inwoners die gebruikmaken van deze hulp.

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De gemeente Drimmelen heeft hoog gescoord in het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2025, uitgevoerd door ZorgfocuZ. De gemiddelde waardering van 8,2 toont aan dat inwoners tevreden zijn over zowel het contact met de gemeente als de ontvangen hulp. Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die door meer dan 600 inwoners is ingevuld.

Bijna alle deelnemers voelen zich serieus genomen door de gemeente. Zo gaf 92 procent aan dat hun situatie serieus wordt bekeken, terwijl 89 procent samen met een medewerker tot een passende oplossing kwam. Daarnaast zegt 83 procent snel geholpen te zijn. Ook de kwaliteit en aansluiting van de ondersteuning bij hun hulpvraag worden door 88 procent van de inwoners positief beoordeeld.

Verbetering en samenwerking

De gemeente voert jaarlijks een onderzoek uit om haar dienstverlening te verbeteren. Eerdere resultaten hebben al geleid tot stappen zoals casuïstiekbesprekingen, waarbij medewerkers complexe situaties gezamenlijk bespreken om de beste oplossingen te vinden. Ook werkt Drimmelen met de ‘omgekeerde toets’, waarbij eerst wordt gekeken naar de behoefte van de inwoner en daarna naar de regels die hierbij passen.

Deze benadering heeft als doel om hulp beter af te stemmen op persoonlijke situaties. Volgens de gemeente dragen de resultaten van het onderzoek bij aan verdere verbetering van de ondersteuning en laten ze zien dat inwoners deze aanpak waarderen.