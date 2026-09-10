Geen bos of hei voor deze wandelaars maar volksbuurten: 'Pareltjes'

Waar de meeste wandelaars voor een mooie tocht het bos, de hei of een natuurgebied opzoeken, kiezen Dyon Noy en Henrie van Zoggel een heel andere omgeving. De twee mannen uit Uden wandelen graag door volksbuurten. Inmiddels hebben ze 26 routes door wijken in heel Nederland gemaakt: "Stuk voor stuk pareltjes."

Op het Edisonplein in Eindhoven kijken Dyon en Henrie tevreden om zich heen. "Ik vind dit een van de mooiste stukjes van Eindhoven", zegt Dyon over de volksbuurt Woensel-West. De wijk die bekendstond als achterstandswijk is in de afgelopen jaren getransformeerd tot een van de meest kleurrijke, creatieve en levendige volksbuurten van Eindhoven. Dyon: "Mensen hebben hier plezier, er is veel leven." In het vooroordeel dat velen hebben over volksbuurten - dat deze niet zo mooi zouden zijn - kunnen beiden zich niet meer vinden. "Al dacht ik dat in het begin ook. Volksbuurten, wat moet je daar dan gaan doen", zegt Henrie lachend. "Maar je loopt echt door iconen van wijken. Het zijn stuk voor stuk pareltjes."

De heren maken een wandeling door Woensel-West in Eindhoven (foto: Tom Berkers).

De twee kennen elkaar al jaren. Ze waren de leiders van het voetbalteam van hun twee zonen. "Destijds kwamen we in onze gesprekken niet verder dan dat het ging over het handhaven van de orde", lacht Dyon. "Tot ik een paar jaar geleden een wandelgids kreeg van een kennis. Ik keek op de achterkant en daar zag ik een foto van Henrie. Ik wist helemaal niet van hem dat hij graag wandelt."

"Als je echt wil weten hoe de Nederlander woont, dan moet je naar volksbuurten."

Het maken van wandelingen, vooral door de natuur, bleek al tientallen jaren een hobby van Henrie. Een uitnodiging voor een gezamenlijke wandeling was het logische vervolg. "We liepen samen door het Bossche Broek. Ik zag bomen en vogels zonder er de details van te weten", vertelt Dyon. "Maar hij kon me daar veel meer over vertellen." "Maar een gedeelte van de wandeling ging ook over de Bossche binnenstad", herinnert Henrie zich. "Toen was Dyon opeens de deskundige en vertelde hij me van alles over architectuur, volksbuurten en sociale woningbouw. Zo is het idee ontstaan om in dat soort buurten te gaan wandelen en te kijken hoe ze er écht uit zien."

De vele kleurrijke muurschilderingen springen in het oog in de buurt in Eindhoven (foto: Tom Berkers).

Volgens Dyon vertellen juist deze wijken veel over een stad. Hij wijst op de kleine voortuintjes bij de huizen in Woensel-West. "Kijk, wat ik in dit soort straten prachtig vind zijn al die verschillende soorten voortuinen. Het zijn kleine huizen, dus het zijn eigenlijk en soort verlengde woonkamers. Ze zijn allemaal anders. De een nog meer uitgesproken dan de ander."

Wandelingen in onze provincie

Naast Eindhoven hebben de beide wandelaars ook wandelingen door volksbuurten in Breda, Den Bosch en Tilburg uitgestippeld.

De afgelopen twee jaar hebben de heren 26 wandelingen gemaakt door volksbuurten in het hele land. "Als je echt wil weten hoe de Nederlander woont, dan moet je naar volksbuurten", verklaart Henrie hun fascinatie. "En je kunt al die details eigenlijk alleen maar wandelend zien. Dat zie je niet als je door een wijk rijdt of fietst. Het is fantastisch: Ik moedig iedereen aan om te gaan lopen."

De huizen met veel kleur, groene daken en soms opvallende voortuinen springen in het oog (foto: Tom Berkers).