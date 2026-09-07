Auto brandt uit op een zandweg, brandweer kan wagen niet meer redden

Een auto is maandagmiddag uitgebrand op een zandweggetje aan de Westelaarsestraat in Heerle. De brandweer kon de wagen niet meer redden.

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Rond het middaguur kwam de melding van de autobrand binnen. De auto stond geparkeerd op een weggetje tussen de Westelaarsestraat en de Zoomvlietweg in het dorp. Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaie.

Accupakket

Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk. De brandweer wist wel te voorkomen dat ook het accupakket van de hybride auto vlam vatte. Daarmee werd erger voorkomen. De eigenaar van de auto bleef ongedeerd. De uitgebrande wagen is afgevoerd door een bergingsbedrijf.