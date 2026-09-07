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Minderjarige jongen gewond bij steekpartij in het Kinderbos in Gemert

Vandaag om 14:11 • Aangepast vandaag om 16:11
Minderjarig jongen neergestoken in Kinderbos in Gemert (foto: Omroep Brabant).
Minderjarig jongen neergestoken in Kinderbos in Gemert (foto: Omroep Brabant).

Een minderjarige jongen is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in het Kinderbos in Gemert. Aan de steekpartij zou een ruzie tussen meerdere jongeren vooraf zijn gegaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond half twee ging het mis in het bos, in de buurt van de Dribbelei. Daar zou ruzie zijn ontstaan tussen meerdere jongeren, waarna de steekpartij plaatsvond. Een jongen raakte gewond. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Op zoek naar tieners
Na de steekpartij zijn drie tieners weggerend. De politie is in de wijk naar hen op zoek. Rond vier uur was er nog niemand aangehouden.

Op een pad in het bos lag een fiets. Volgens de politie is die mogelijk van het slachtoffer. Rondom de fiets is politielint gespannen.

De politie doet ter plaatse onderzoek, maar tast nog in het duister over de precieze toedracht en aanleiding. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

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