Jobloket Land van Cuijk tijdelijk dicht

Het Jobloket in Land van Cuijk is op 15 september gesloten. De week erna opent het loket weer voor vragen over werk en scholing.

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Het Jobloket in de gemeente Land van Cuijk blijft op vrijdag 15 september dicht. Mensen die normaal bij het loket terechtkunnen, moeten een week wachten voordat ze weer geholpen worden.

Het loket biedt ondersteuning bij werkgerelateerde vragen, opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Het is bedoeld voor inwoners die meer willen weten over hun carrièrekansen of scholingsmogelijkheden.

Vanaf maandag 21 september is het Jobloket weer geopend. Inwoners van Land van Cuijk kunnen dan opnieuw gebruik maken van de diensten.