Sjors Sportief en Creatief van start in Meierijstad

Het nieuwe seizoen van Sjors Sportief en Sjors Creatief is maandag gestart in Sint-Oedenrode. Wethouder Johan van Gerwen overhandigde het eerste boekje aan Lily, die een tekenwedstrijd won. Haar tekening prijkt op de voorkant. Basisschoolkinderen kunnen vanaf 9 september inschrijven voor sport- en creatieve activiteiten.

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Op basisschool de Springplank in Sint-Oedenrode is maandag het startsein gegeven voor het nieuwe seizoen van Sjors Sportief en Sjors Creatief. Lily, die de tekenwedstrijd onder basisscholen in Meierijstad won, kreeg het eerste exemplaar overhandigd door wethouder Johan van Gerwen. Als prijs mag ze samen met haar klas discozwemmen.

Met Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen kinderen uit groep 1 tot en met 8 kennismaken met allerlei sporten en creatieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan padel, BMX, dansen of een muziekinstrument bespelen. Vaak zijn de activiteiten gratis, waardoor kinderen zich op een toegankelijke manier kunnen oriënteren op sport en cultuur.

Aandacht voor toegankelijkheid

Ook dit jaar is er speciaal aandacht voor kinderen met een beperking. In het boekje wordt met een duidelijk logo aangegeven welke activiteiten geschikt zijn voor deze doelgroep. Dit sluit aan bij het doel om sport en cultuur voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar te maken.

Kinderen hoeven niet direct lid te worden van een club of vereniging. Ze kunnen via Sjors op een laagdrempelige manier ontdekken waar hun talenten liggen. In het boekje wordt ook verwezen naar het jeugdfonds sport- en cultuur, dat deelname voor gezinnen met een laag inkomen kan ondersteunen.

Inschrijven vanaf 9 september

Basisschoolleerlingen uit Meierijstad kunnen zich vanaf 9 september inschrijven voor de activiteiten. Kinderen die niet op het reguliere basisonderwijs zitten kunnen het boekje ophalen bij het gemeentehuis in Veghel, het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode of het RAADhuis in Schijndel.

Het nieuwe seizoen van Sjors Sportief en Sjors Creatief biedt kinderen de kans om op een speelse manier hun talenten te ontdekken, ongeacht hun achtergrond of beperking.