Nieuwe stoelen voor Het Speelhuis in Helmond

Het Speelhuis in Helmond heeft deze zomer de theaterzaal flink vernieuwd. De oude stoelen maakten plaats voor nieuwe exemplaren in een warme, rode kleur. Een deel van de oude stoelen heeft een tweede leven gekregen, onder meer in Oekraïne.

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Het Speelhuis heeft achter de schermen hard gewerkt aan een metamorfose van de theaterzaal. De vertrouwde stoelen, die jarenlang duizenden bezoekers comfort boden, zijn vervangen door nieuwe rode exemplaren. Deze kleur is gekozen om de gastvrijheid en sfeer van het theater te benadrukken.

De oude stoelen zijn niet zomaar weggegooid. Een deel is geschonken aan Oekraïne, waar ze een tweede leven krijgen. Andere stoelen blijven in de buurt en worden binnenkort tentoongesteld in het Jan Visser Museum in Helmond. Zo blijft de geschiedenis van het theater deels behouden.

De nieuwe stoelen geven de zaal niet alleen een frisse uitstraling, maar zorgen ook voor meer comfort tijdens de voorstellingen. Het vernieuwde interieur maakt Het Speelhuis klaar voor de komende theaterseizoenen.

De deuren van het theater zijn weer open, en bezoekers kunnen vanaf nu genieten van de vernieuwde theaterzaal tijdens een voorstelling. Het Speelhuis kijkt uit naar een nieuw hoofdstuk in Helmond.