FC Eindhoven Praat keert terug in Jan Louwers Stadion

FC Eindhoven Praat begint donderdagmiddag om half drie in het Jan Louwers Stadion. Supporters en belangstellenden kunnen gratis deelnemen aan deze bijeenkomst waarin de club het nieuwe seizoen en de transferperiode bespreekt.

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FC Eindhoven Praat is een initiatief waarbij de club samenkomt met supporters en andere betrokkenen om belangrijke onderwerpen rondom FC Eindhoven te bespreken. Donderdag staat de eerste editie van dit seizoen op het programma.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingezoomd op de afgelopen transferperiode en de start van het nieuwe voetbalseizoen. De selectie heeft veranderingen ondergaan, met nieuwe spelers die zijn gekomen en anderen die vertrokken. Ook buiten het veld waren er ontwikkelingen die aandacht krijgen.

Terugblik en vooruitkijken

Er wordt tijdens FC Eindhoven Praat niet alleen teruggekeken op wat er is gebeurd, maar ook vooruitgeblikt. Hoe staat FC Eindhoven er momenteel voor? Welke kansen en uitdagingen liggen voor de club? Deze en andere vragen komen donderdagmiddag aan bod.

De bijeenkomst vindt plaats in het Supportershome van het Jan Louwers Stadion in Eindhoven en begint om 14.30 uur. Toegang is gratis en iedereen is welkom om mee te praten over het reilen en zeilen van de club.