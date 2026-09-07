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Stationspiano op Eindhoven Centraal vernield, NS doet aangifte

Vandaag om 15:29 • Aangepast vandaag om 15:50
De vernielde stationspiano (foto: SQ Vision).
De vernielde stationspiano (foto: SQ Vision).

De stationspiano op station Eindhoven Centraal is maandag vernield. De piano ligt op zijn kant in de stationshal. NS doet aangifte.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Waarom en door wie de piano is vernield, is nog onbekend. Camerabeelden moeten meer duidelijkheid geven.

Sinds zeven jaar staat er een piano op station Eindhoven Centraal waarop reizigers kunnen spelen. In 2021 kreeg het station ook al een nieuwe piano. Het vorige instrument werd toen vernield tijdens de coronarellen.

  • Foto: SQ Vision.
    Foto: SQ Vision.
  • Foto: SQ Vision.

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