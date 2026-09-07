Uitslagen NAC Academie: speelronde 3

De teams van de NAC Academie hebben wisselende resultaten geboekt in speelronde 3. De vrouwen speelden in Breda gelijk tegen Jong FC Utrecht, terwijl NAC Onder 21 thuis verloor van AFC. Andere jeugdteams, zoals Onder 17 en Onder 16, wisten wel te winnen.

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Op Sportpark Heksenwiel in Breda speelde NAC Vrouwen een spannende wedstrijd tegen Jong FC Utrecht Vrouwen. Het werd uiteindelijk 1-1, dankzij een penalty van Felicia de Zeeuw in de 81e minuut. NAC Vrouwen kreeg na de gelijkmaker nog kansen, maar wist niet meer te scoren. Komende zaterdag speelt het team uit tegen Jong FC Twente Vrouwen om 17.30 uur.

NAC Onder 21 had thuis tegen AFC Onder 21 een moeizame wedstrijd. Ondanks meer balbezit kwam NAC nauwelijks tot kansen. AFC profiteerde van de omschakeling en scoorde drie keer, wat resulteerde in een 0-3 eindstand. Het team speelt dinsdag 15 september om 16.00 uur uit tegen Vitesse.

Winst voor meerdere jeugdteams

Bij de jeugdteams waren er ook positieve uitslagen. NAC Onder 19 won uit tegen SC Cambuur met 1-2, dankzij doelpunten van Elijah Ikpia en Amadou Diallo. NAC Onder 17 was overtuigend met een 4-1 overwinning op Alphense Boys, waarbij Ruben van Wijk twee keer scoorde. Onder 16 versloeg Ajax Onder 16 met 2-1, dankzij goals van Yassine Bouimj en Jayden Nahar.

Andere resultaten zijn onder meer een 3-0 winst van NAC Onder 14 tegen N.E.C. Onder 14, met alle doelpunten van Ramazan Mirza Turgut, en een 1-0 overwinning van NAC Onder 13 op N.E.C. Onder 13, met Mick Aben als doelpuntenmaker. NAC Onder 12 speelde tegen Willem II Onder 12 en won met maar liefst 13-6.

Internationaal toernooi voor Onder 11

NAC Onder 11 kwam in actie op de Moerdijk International U11 Cup. Het team behaalde wisselende resultaten, waaronder een 4-0 winst op Red Bull Leipzig, een 4-0 nederlaag tegen Ajax en een 1-1 gelijkspel tegen Como FC. De volgende wedstrijd van dit team is zaterdag 12 september om 10.30 uur thuis tegen VVV-Venlo.

De jeugdteams van NAC spelen hun volgende wedstrijden op zaterdag 12 september. Van uitwedstrijden tegen Feyenoord en Ajax tot thuisduels tegen FC Dordrecht en VVV-Venlo, het belooft een drukke dag te worden voor de NAC Academie.