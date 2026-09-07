PSV Vrouwen wint met 6-0 van Feyenoord

PSV Vrouwen heeft zondag een indrukwekkende 6-0 overwinning geboekt op Feyenoord. De wedstrijd, gespeeld in Rotterdam, was een duidelijke revanche na de teleurstelling van de Champions League-uitschakeling. Liz Rijsbergen en Chimera Ripa waren met twee doelpunten ieder de uitblinkers.

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De ploeg van trainer Kasper Kurland domineerde vanaf het eerste fluitsignaal. Al in de dertiende minuut opende Liz Rijsbergen de score, waarna Chimera Ripa uit een corner de voorsprong verdubbelde. De Rotterdamse formatie, vorig seizoen nog derde in de competitie, had geen antwoord op het aanvalsspel van PSV.

Na rust leek PSV het wat rustiger aan te doen, maar na zestig minuten schakelde het team opnieuw een tandje bij. Invaller Shanice van de Sanden gaf met haar voorzetten twee assists en zorgde voor gevaar vanaf de flanken. Robine Lacroix controleerde het middenveld en werd uitgeroepen tot ‘Hero of the Match’.

Doelpuntenregen in slotfase

In de laatste twintig minuten liep de score verder op. Liz Rijsbergen en Chimera Ripa voegden beiden nog een doelpunt toe, terwijl aanvoerder Janice Cayman haar derde van het seizoen maakte. De ingevallen Josefine Funch scoorde haar eerste doelpunt voor PSV en zette de eindstand op 6-0.

PSV Vrouwen toont met deze overwinning aan dat het klaar is voor de komende competitiewedstrijden. De ploeg hoopt de goede vorm voort te zetten en te strijden om de landstitel.