René van de Kerkhof: 'Van Bommel had rood moeten krijgen maar Baas ook'

De hele voetbalwereld heeft al wat gezegd over de overtreding van Ruben van Bommel op Ajacied Aaron Bouwman, dus kunnen de gebroeders Van de Kerkhof niet achterblijven. En ze hebben een zeer eigen kijk op het incident. Willy vond het géén rode kaart. "Hij ging puur voor de bal. Ik denk dat hij dacht dat hij er nog voor kon komen. Wel een overtreding, maar geen rood." Broer René vond dat Van Bommel wél van het veld gestuurd had moeten worden. "Maar Youri Baas had ook rood moeten krijgen."

Enige verdeeldheid dus tussen de broers in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Natuurlijk hoeft hij er niet zo hard in te komen, zeker niet op het middenveld", aldus Willy. "Maar hij heeft echt niet de intentie gehad om zijn tegenstander te raken. Ik heb het nu tien keer gezien, voor mij is een gele kaart genoeg." René vond de overtreding zwaar genoeg voor rood, maar dat geldt volgens hem ook voor Ajacied Baas. "Zoals hij Van Bommel beetpakt terwijl hij op de grond ligt. Als de scheids verstandig was, had hij beiden rood gegeven."

"Beter een opstootje dan als een dooie zak langs het veld zitten."

Het incident zorgde voor veel tumult tijdens de wedstrijd, met onder anderen Lutsharel Geertruida in de hoofdrol. "Dat is prima", vindt Willy. "Goud dat de prominenten in de groep opstaan als er wat gebeurt. Voetbal is emotie. En als er iets gebeurt wat volgens jou niet klopt, dan reageer je daar met z'n allen op. Ik vind dat goed, dat deden wij vroeger ook. Dat is beter dan als een dode zak langs de lijn zitten." René kan zich op zijn beurt heel goed indenken hoe het is om in de ogen van het Ajax-publiek de kwaaie pier te zijn. In 1974 raakte Ajacied Gerrie Mühren geblesseerd na een duel met René, waarna Ajax-clubarts Rolink beweerde dat Gerrie bijna dood was gegaan. "Ik weet niet eens meer wat er precies gebeurd was, maar kennelijk raakte ik Gerrie en bleef hij liggen. Het kwam niet van Gerrie af, maar van Rolink zelf. Toen ben ik jarenlang voor moordenaar uitgemaakt in Amsterdam, maar dat heb ik ook weer doorstaan."

"Geen Mickey Mouse-competitie meer."

Door al het gedoe rond Van Bommel zou de wedstrijd zelf een beetje ondergesneeuwd raken en dat vinden de gebroeders jammer. "Het was de beste topper die ik in jaren heb gezien", zegt Willy. "Met grote kansen voor hen, maar ook voor ons. En een verdiende overwinning voor PSV." Als grote uitblinkers noemen Willy en René Geertruida en vooral Sano. "Ik vind Sano ook de beste aankoop die we gedaan hebben", zegt Willy. "Alles bij elkaar hebben we toch weer een fantastisch elftal." Toch gaan de broers er niet vanuit dat PSV zomaar weer kampioen wordt. "Het wordt misschien wel een strijd tussen vier ploegen, met Ajax, Feyenoord en AZ", zegt René. Willy is het daarmee eens. "De concurrentie is een stuk sterker dan vorig jaar en dat is alleen maar mooi voor het Nederlandse voetbal. We hebben echt geen Mickey Mouse-competitie meer, en die hadden we vorig jaar wel."