Man steelt vrachtlading schoenen, bekijk hier de beelden

Een vrachtwagenchauffeur komt bij een logistiek bedrijf in Oud Gastel om zijn vracht op te halen, maar wat blijkt? Een andere man is er een dag eerder, op 2 april, al met de lading vandoor gegaan. De politie deelt in Bureau Brabant beelden van de verdachte.

De onbekende chauffeur meldt zich op 2 april rond elf uur bij een logistiek bedrijf in Oud Gastel. In eerste instantie wordt hij weggestuurd, omdat hij niet het juiste zendingnummer heeft. Een paar minuten later komt hij terug met de juiste gegevens om de vracht mee te krijgen. In de vrachtwagen zaten pallets met schoenen, bestemd voor een bedrijf in Duitsland. De lading is duizenden euro's waard.

De man is op de beelden in Bureau Brabant goed te zien. Hij spreekt goed Nederlands, heeft een gouden tand en droeg die dag een grijs trainingspak. De verdachte wist precies waar hij moest zijn en welk ordernummer hij nodig had.

De politie deelt daarom de duidelijke beelden van de verdachte. "Zo veel schoenen kun je niet zomaar in de schuur kwijt, het gaat niet om een paar dozen", zegt een woordvoerder. "Hopelijk weet iemand waar de lading terecht is gekomen, wie deze man is of met wie hij samenwerkt."