Wegen in Berlicum afgesloten voor kermis en evenement

In Berlicum worden verschillende wegen afgesloten vanwege een evenement bij Den Durpsherd en de jaarlijkse kermis. De afsluitingen vinden plaats op zaterdag 12 september en van woensdag 16 tot en met woensdag 23 september.

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Op zaterdag 12 september is het voetpad van de Kerkwijk en Torenstraat in Berlicum niet toegankelijk. Dit heeft te maken met een evenement dat plaatsvindt bij Den Durpsherd. De afsluiting geldt van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

Afsluitingen tijdens de kermis

Van woensdag 16 september om acht uur ’s avonds tot en met woensdag 23 september om één minuut voor middernacht zijn er meerdere afsluitingen vanwege de kermis in Berlicum. Het Mercuriusplein wordt volledig afgesloten, aangezien dit het terrein is waar de kermis plaatsvindt.

Daarnaast worden enkele parkeerterreinen gedeeltelijk afgesloten. Het gaat om parkeerterrein De Wever en een gedeelte van De Zeelder bij sporthal De Run. Deze locaties worden gebruikt voor het parkeren van de voertuigen van kermisexploitanten.

De gemeente Sint-Michielsgestel, waar Berlicum onder valt, voert deze afsluitingen uit om de veiligheid en organisatie van beide evenementen te garanderen.