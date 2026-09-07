Harrie van den Berg nieuwe directeur Ruimte in Maashorst

Harrie van den Berg is vanaf 1 november de nieuwe concerndirecteur Ruimte bij de gemeente Maashorst. Hij volgt hiermee zijn functie op na ruim drie jaar bij gemeente Weert gewerkt te hebben.

Gevonden voor jou

Harrie van den Berg neemt per 1 november het stokje over als concerndirecteur Ruimte bij de gemeente Maashorst. Van den Berg heeft een brede ervaring binnen het openbaar bestuur. Hij werkte de afgelopen drieënhalf jaar in een soortgelijke functie bij de gemeente Weert.

Daarvoor was Van den Berg vanaf 2009 verbonden aan de gemeente Deurne. Hij vervulde daar vanaf 2015 verschillende leidinggevende functies. Met zijn uitgebreide bestuurlijke kennis en ervaring kan hij in Maashorst aan de slag met de uitdagingen binnen het ruimtelijk domein.

Ervaring en brede blik

Als concerndirecteur zal Van den Berg leiding geven aan het ruimtelijk domein van de gemeente. Hij werkt hierbij samen met medewerkers, het gemeentebestuur en externe partners. De focus ligt op de ontwikkeling van Maashorst en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente Maashorst verwacht veel van Van den Berg. Zijn samenwerkingsgerichte aanpak en brede blik zouden goed aansluiten bij de behoeften en ambities van de gemeente. De directie ziet zijn komst als een belangrijke stap voor de verdere groei van de organisatie en het ruimtelijk beleid.

Van den Berg volgt de huidige directeur op om de koers van het ruimtelijk domein verder vorm te geven. Hij zal zich vanaf november inzetten voor de inwoners van de gemeente Maashorst.