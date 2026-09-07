Kermissen in Sint-Michielsgestel: Berlicum, Gestel en Gemonde

De gemeente Sint-Michielsgestel staat de komende weken in het teken van drie kermissen. In Berlicum, Sint-Michielsgestel en Gemonde kunnen bezoekers genieten van attracties, met speciale momenten en wegafsluitingen. Het startschot wordt gegeven op zaterdag 19 september in Berlicum.

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Van zaterdag 19 tot en met dinsdag 22 september is er kermis op het Mercuriusplein in Berlicum. Op maandagmiddag is er tussen één en drie uur een prikkelarm moment. De muziek gaat dan uit, lampen knipperen niet en attracties draaien langzamer. Dit is bedoeld voor mensen die minder prikkels willen. De openingstijden verschillen per dag, met op zondag ook een braderie.

Tijdens de kermis in Berlicum zijn het Mercuriusplein en twee parkeerterreinen (De Wever en De Zeelder) gedeeltelijk afgesloten. Bezoekers wordt aangeraden rekening te houden met minder parkeergelegenheid.

Kermis op Petrus Dondersplein

Een week later, van zaterdag 26 tot en met dinsdag 29 september, is er kermis op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. De openingstijden zijn vergelijkbaar met die in Berlicum. Vanaf dinsdag 22 september wordt het parkeerterrein afgesloten, terwijl de weg bij het plein vanaf donderdag 24 september niet meer toegankelijk is. Beide blijven dicht tot woensdag 30 september.

De weekmarkt in Sint-Michielsgestel verhuist vanwege de kermis tijdelijk naar het Meanderplein. Op vrijdag 25 september kunnen bezoekers de markt vinden naast het gemeentehuis.

Kermis in Gemonde

De laatste kermis is van zaterdag 10 oktober tot en met dinsdag 13 oktober in Gemonde. Hier staan de attracties in de Dorpstraat en Kruisstraat. De kermis opent op zaterdagavond om zes uur en de andere dagen vanaf halverwege de middag. Wegens de festiviteiten zijn deze straten afgesloten van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 14 oktober.

Een omleiding in Gemonde wordt aangegeven met borden, zodat verkeer een alternatieve route kan nemen. Dit geldt ook voor lokaal verkeer dat normaal gebruik maakt van de Dorpstraat en Kruisstraat.