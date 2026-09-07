Vrouw hangt uren aan de lijn met oplichter en raakt duizenden euro's kwijt

Er zou iets mis zijn met het internet van een man uit Tilburg. Op een ochtend wordt hij gebeld door een jonge vrouw, die zegt dat het modem gecontroleerd moet worden. Niet getreurd: er zou diezelfde dag nog iemand langskomen om hem te helpen. Die middag om 14.00 uur staat er inderdaad een jongeman op de stoep, maar helpen doet hij allerminst.

Hoe de oplichters te werk gingen, werd maandagavond duidelijk in Bureau Brabant . Het begon allemaal met een telefoontje op de ochtend van 14 april. Een jonge vrouw belt het slachtoffer met de mededeling dat ze van een internetprovider is en dat er iets mis zou zijn met zijn internetverbinding.

Continu aan de lijn

De man die vervolgens langskomt, bekijkt het internetmodem en zegt daarna dat hij voor de zekerheid ook de bankpassen en pincodes nodig heeft. Het slachtoffer geeft deze netjes mee in een envelop en schrijft de pincodes erbij.

Terwijl de jongen vertrekt, blijft de vrouw urenlang met het slachtoffer in contact, vermoedelijk om hem bezig te houden. De jongen pint ondertussen op verschillende plekken in Tilburg, zoals bij de Geldmaat in de Albert Heijn op het Korvelplein. Hij keert meerdere keren terug naar verschillende pinautomaten om geld op te nemen. Zo raakt het slachtoffer duizenden euro's kwijt. Tijdens het pinnen is de jonge verdachte continu aan het bellen.

Kans gehad

Volgens de politie kreeg de jongen eerder al, via sociale media, de kans om zich te melden, maar dat leidde nergens toe. Daarom deelt de politie nu de beelden in Bureau Brabant, in de hoop dat iemand hem heeft gezien, hem herkent aan zijn gezicht, postuur of houding, of weet met wie hij aan het bellen was.