Willem II en Tilburg Ten Miles werken opnieuw samen

Willem II en Tilburg Ten Miles slaan opnieuw de handen ineen voor de 37e editie. Jeugdspelers doen mee, wandelaars lopen door het stadion en een Cheering Zone zorgt voor sfeer.

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De Tilburg Ten Miles en voetbalclub Willem II werken ook dit jaar samen. Het evenement vindt plaats in Tilburg en heeft verschillende activiteiten waar de club bij betrokken is. Zo lopen jeugdspelers van Willem II mee, en is er een speciale wandelroute door het Koning Willem II stadion.

De samenwerking sluit aan bij de missie van Willem II om mensen te verbinden en Tilburg sterker te maken. Het evenement benadrukt het belang van bewegen en sport, ook buiten het voetbalveld. Voor de jeugdspelers van de club is deelname een kans om dit uit te dragen.

Wandelen door het stadion

Een bijzondere toevoeging aan de Tilburg Ten Miles is de vernieuwde wandelroute. Deze leidt deelnemers door het Koning Willem II stadion, de thuisbasis van de Tricolores. Wandelaars kunnen zo een kijkje nemen achter de schermen van de club.

Cheering Zone langs het parcours

Op de Korvelseweg heeft Willem II een speciale Cheering Zone ingericht. Supporters, medewerkers en vrijwilligers moedigen daar de deelnemers aan. De rood-wit-blauwe kleuren van de club zorgen voor extra sfeer langs het parcours.

Met deze samenwerking laten Willem II en de Tilburg Ten Miles zien hoe sport kan verbinden. Het evenement draagt bij aan een actieve en trotse stad, en biedt deelnemers een unieke ervaring in Tilburg.