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Traumaheli geland om ongeluk op Merwedeburg, fikse file aan beide kanten

Vandaag om 17:20 • Aangepast vandaag om 18:18
Er landde een traumahelikopter op de Merwedebrug (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Er landde een traumahelikopter op de Merwedebrug (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Op de Merwedebrug is maandagmiddag een ongeluk gebeurd. Voor het incident landde een traumahelikopter op de A27. Weggebruikers richting Breda én richting Gorinchem moeten rekening houden met ruim een uur vertraging.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de rijbaan vanuit Gorinchem in de richting van Werkendam. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Het verkeer op de A27 richting Werkendam staat daardoor volledig stil. Verkeer kan omrijden via de A2 en A59.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

  • Er staat een lange file op de A27 (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Er staat een lange file op de A27 (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
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