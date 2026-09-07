Traumaheli geland om ongeluk op Merwedeburg, fikse file aan beide kanten

Op de Merwedebrug is maandagmiddag een ongeluk gebeurd. Voor het incident landde een traumahelikopter op de A27. Weggebruikers richting Breda én richting Gorinchem moeten rekening houden met ruim een uur vertraging.

Het ongeluk gebeurde op de rijbaan vanuit Gorinchem in de richting van Werkendam. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Het verkeer op de A27 richting Werkendam staat daardoor volledig stil. Verkeer kan omrijden via de A2 en A59.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.