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Traumaheli geland om ongeluk op Merwedeburg, fikse file richting Breda

Vandaag om 17:20 • Aangepast vandaag om 18:25
Er landde een traumahelikopter op de Merwedebrug (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Er landde een traumahelikopter op de Merwedebrug (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Op de Merwedebrug is maandagmiddag een ongeluk gebeurd. Voor het incident landde een traumahelikopter op de A27. Weggebruikers richting Breda moeten rekening houden met ruim drie kwartier vertraging.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de rijbaan vanuit Gorinchem in de richting van Werkendam. Er waren twee rijstroken afgesloten. Het verkeer op de A27 richting Werkendam stond daardoor volledig stil. Rond half zes ging de weg weer open.

Ook richting Gorinchem stond er een flinke file. Die loste rond zes uur langzaam weer op.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Er stond een lange file op de A27 (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Er stond een lange file op de A27 (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
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