Dorpsstraat Borkel en Schaft afgesloten voor werkzaamheden

De Dorpsstraat in Borkel en Schaft is afgesloten van maandagavond tot dinsdagavond vanwege de plaatsing van een transportverdeelstation.

Gevonden voor jou

Van maandag 7 september om zeven uur ’s avonds tot dinsdag 8 september om zes uur ’s avonds is de Dorpsstraat in Borkel en Schaft niet toegankelijk voor verkeer. Het gaat om de weg bij de Korteweg. Tijdens deze periode vinden er werkzaamheden plaats waarbij een groot transportverdeelstation wordt geïnstalleerd.

Voor de plaatsing worden een hijskraan en een dieplader ingezet. De omvang van deze machines maakt doorgang voor verkeer onmogelijk. De gemeente heeft aangekondigd dat er tijdens de afsluiting omleidingen gelden.

Omleidingsroutes

Verkeer wordt omgeleid via de Maastrichterweg, Zuidelijke Randweg en Luikerweg. Ter plaatse zijn borden geplaatst om de omleidingsroutes aan te geven. Automobilisten wordt geadviseerd deze aanwijzingen te volgen.

De werkzaamheden maken deel uit van een project van netbeheerder Enexis. Dit project is gericht op het versterken en moderniseren van het stroomnet in de gemeente. Het nieuwe transportverdeelstation speelt hierbij een belangrijke rol.