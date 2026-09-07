Meisje (15) uit Mierlo aangehouden na steekpartij in Kinderbos in Gemert

De politie heeft een 15-jarig meisje uit Mierlo aangehouden na de steekpartij in het Kinderbos in Gemert maandagmiddag, waarbij een minderjarige jongen gewond raakte. "We onderzoeken haar mogelijke betrokkenheid", laat de politie weten. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De steekpartij gebeurde rond half twee in het bos, nabij de Dribbelei. Daar zou ruzie zijn ontstaan tussen meerdere jongeren, waarna de steekpartij plaatsvond. De minderjarige jongen die gewond raakte, is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Op zoek naar tieners

De politie ging in de wijk op zoek naar drie tieners die na de steekpartij zouden zijn weggerend. Naast het 15-jarige meisje is er nog niemand aangehouden.

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, gaat verder. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.