Nieuwe leden gezocht voor Adviesraad Waalre

De Adviesraad Sociaal Domein Waalre zoekt nieuwe leden. Inwoners die willen meedenken over zorg, welzijn en ondersteuning in de gemeente kunnen zich aanmelden. De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over belangrijke vraagstukken.

Gevonden voor jou

De gemeente Waalre is op zoek naar betrokken inwoners met affiniteit of ervaring in het sociaal domein. De Adviesraad Sociaal Domein werkt aan advies over onderwerpen zoals zorg, welzijn en ondersteuning en speelt een belangrijke rol in het beleid van de gemeente.

De raad biedt geïnteresseerden de kans om mee te denken en invloed uit te oefenen op het beleid. Het college van burgemeester en wethouders gebruikt de adviezen van de raad bij het nemen van besluiten over sociale vraagstukken.

Wie kan zich aanmelden?

De Adviesraad nodigt inwoners van Waalre uit om zich aan te melden voor een kennismaking. Ervaring in het sociaal domein is een pré, maar mensen met interesse en betrokkenheid bij deze onderwerpen zijn ook welkom.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein is te vinden op de website van de gemeente Waalre. Daar vind je ook details over de werking van de raad en hoe je kunt bijdragen.