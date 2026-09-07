Raadsdialoog centrumvisie Vught donderdag

Op donderdag 10 september vindt een raadsdialoog plaats over de centrumvisie Vught. De bijeenkomst start om negen uur 's avonds na de commissievergadering en is openbaar toegankelijk. De dialoog wordt gehouden in het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein.

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De raadsdialoog heeft als doel de gemeenteraad te informeren over de stappen die tot nu toe zijn gezet rondom de centrumvisie Vught. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van deze stappen besproken en wordt uitgelegd hoe deze worden verwerkt in de verdere uitwerking van de visie.

Belangstellenden kunnen de dialoog bijwonen in de Commissiekamer van het Raadhuis. Het adres is Leeuwensteinplein 5 in Vught. De vergadering begint om negen uur 's avonds en is openbaar toegankelijk.

De conceptagenda en eventuele vergaderstukken van de dialoog zijn online beschikbaar. Daar is het ook mogelijk om de vergadering rechtstreeks te volgen. De gemeenteraad hoopt op een goede opkomst.