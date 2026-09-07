Herdenking gesneuvelden in Waalre

Op woensdag 16 september vindt de jaarlijkse herdenking van Brabants gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats in de Willibrorduskerk in Waalre. De ceremonie begint om 19.00 uur.

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De herdenking wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Het is inmiddels de 82e editie, waarbij stilgestaan wordt bij de offers die militairen en verzetsstrijders uit Brabant hebben gebracht.

De bijeenkomst vindt plaats in de Willibrorduskerk aan de Markt 23 in Waalre. Bezoekers worden verzocht uiterlijk om 18.45 uur hun plek in de kerk in te nemen. De ceremonie begint om 19.00 uur.

Provinciale traditie

Deze jaarlijkse herdenking is een belangrijke traditie in Brabant. Het biedt nabestaanden en anderen een moment om gezamenlijk te herinneren en te eren. De Willibrorduskerk in Waalre vormt opnieuw het decor voor deze plechtigheid.

Meer informatie over de herdenking is te vinden via de website van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan per e-mail.