Inloopbijeenkomst over plannen Ekenrooi Zuid in Waalre

Op maandag 28 september organiseert de gemeente Waalre een inloopbijeenkomst over het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk Ekenrooi Zuid. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van Waalre, tussen 19.00 en 20.15 uur.

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De gemeente Waalre werkt samen met BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Heijmans Vastgoed aan de ontwikkeling van Ekenrooi Zuid. In februari dit jaar heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor deze nieuwe woonwijk vastgesteld. Op basis van die visie is het projectteam begonnen met het uitwerken van het stedenbouwkundig plan en het omgevingsplan.

Het stedenbouwkundig plan wordt eind dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad van Waalre. Het omgevingsplan, dat de juridische basis vormt voor de woningbouwontwikkeling, volgt in het voorjaar van 2027. Om inwoners en belangstellenden te informeren over de voortgang, wordt op maandag 28 september een inloopbijeenkomst gehouden.

Details bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van Waalre en is toegankelijk tussen 19.00 en 20.15 uur. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen en hoeven zich niet vooraf aan te melden. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om vragen te stellen aan leden van het projectteam. Een plenaire presentatie wordt niet gegeven.

De plannen die tijdens de inloopbijeenkomst worden gepresenteerd, zijn vanaf de week van 14 september online te bekijken op de website van Ekenrooi Zuid. Hier kunnen geïnteresseerden ook meer informatie vinden over de ontwikkeling van de woonwijk.