Huizen openen deuren tijdens Duurzame Huizen Route

Op 31 oktober en 7 november openen huiseigenaren hun deuren voor de Nationale Duurzame Huizen Route. Bezoekers krijgen een kijkje in duurzame woningen en leren hoe bewoners deze hebben verduurzaamd.

Gevonden voor jou

De Nationale Duurzame Huizen Route biedt huiseigenaren de kans hun ervaringen te delen over het verduurzamen van hun woning. Tijdens de open dagen kunnen geïnteresseerden zien welke maatregelen bewoners hebben genomen, zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november. Verspreid door heel Nederland stellen huiseigenaren hun woning open. Bezoekers krijgen daarbij geen verkooppraatje, maar een eerlijk verhaal over wat goed werkte en wat eventueel anders had gekund.

Eerlijke ervaringen delen

Huiseigenaren die zelf stappen hebben gezet om hun woning duurzamer te maken, kunnen hun huis aanmelden voor deelname. Het delen van praktijkervaringen kan andere inwoners inspireren en helpen bij het maken van hun eigen keuzes, ongeacht of het om een enkele maatregel of een volledige renovatie gaat.

Wil je jouw woning aanmelden voor de Duurzame Huizen Route? Dat kan via de website Nationale Duurzame Huizen Route. Iedereen die interesse heeft in duurzame maatregelen is welkom om deel te nemen aan de open dagen.