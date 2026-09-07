Vrijwilligerspenningen Waalre: nomineren kan tot 11 oktober

De gemeente Waalre organiseert op 11 december een feestavond voor vrijwilligers. Verenigingen kunnen tot 11 oktober vrijwilligers voordragen voor een onderscheiding. Ook jongeren onder de 23 jaar die actief zijn bij een Waalrese vereniging komen in aanmerking.

Gevonden voor jou

Vrijwilligers uit Waalre worden op vrijdag 11 december 2026 in het zonnetje gezet tijdens een speciale avond georganiseerd door de gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders wil hiermee de inzet van vrijwilligers en jonge talenten waarderen.

Verenigingen en stichtingen kunnen hun vrijwilligers aanmelden voor een persoonlijke onderscheiding, de zogenaamde vrijwilligerspenning. Daarnaast is er aandacht voor jongeren onder de 23 jaar die actief zijn bij een Waalrese vereniging en een zichtbare impact maken. Specifieke criteria voor nominaties staan vermeld op de website van de gemeente.

Deadline voor aanmelden

Organisaties hebben tot en met woensdag 11 oktober 2026 de tijd om kandidaten aan te melden. Dit kan via de speciale pagina Vrijwilligerspenning op de website van de gemeente. Bij de aanmelding moet ook een foto worden meegestuurd. Een commissie beoordeelt de inzendingen.

De feestelijke avond zelf vindt plaats op 11 december in Waalre. Tijdens deze bijeenkomst worden de onderscheiding en waardering namens de gemeente uitgereikt.