Sjors Sportief & Creatief start nieuw schooljaar in Boxtel

Basisschoolleerlingen in Boxtel kunnen weer deelnemen aan Sjors Sportief & Creatief. Het project, dat kinderen laat kennismaken met sport en cultuur, gaat zijn tweede jaar in. Deze week ontvangen de leerlingen een boekje met alle activiteiten. Aanmelden kan vanaf vrijdag 11 september.

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Het platform Sjors Sportief & Creatief biedt kinderen in de gemeente Boxtel een kans om vrijblijvend kennis te maken met allerlei sportieve en creatieve activiteiten. Het project is een samenwerking tussen lokale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere aanbieders. Dit schooljaar is er opnieuw een gevarieerd aanbod samengesteld.

Het programma bevat activiteiten zoals dansen, turnen, judo en hockey, maar ook creatieve opties zoals tekenen, schilderen en muzieklessen. Hierdoor kunnen kinderen ontdekken welke hobby’s en talenten het beste bij hen passen. Het initiatief is bedoeld voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 op alle basisscholen in Boxtel.

Boekje met activiteiten

In de week van 1 september hebben de leerlingen een speciaal Sjors-boekje ontvangen. Hierin staat een overzicht van alle beschikbare proeflessen en activiteiten. Het boekje helpt kinderen en hun ouders om een keuze te maken uit het aanbod.

Vanaf vrijdag 11 september om vijf uur ’s middags kunnen kinderen zich inschrijven. De inschrijving is eenvoudig en er kunnen meerdere activiteiten worden gekozen. Voor sommige opties geldt echter dat het aantal plaatsen beperkt is: vol is vol.

Korting op muzieklessen

De gemeente Boxtel biedt daarnaast een Muziekvoucher aan om kinderen te helpen hun muzikale talent te ontdekken. Hiermee krijgen zij korting op groeps- of individuele muzieklessen. Er is keuze uit diverse instrumenten, zoals blaasinstrumenten, slagwerk, toetsen en snaren.

Het doel van de voucher is om meer kinderen toegang te geven tot muziekonderwijs. Meer informatie over de Muziekvoucher is te vinden via het platform Sport en Cultuur in Boxtel.