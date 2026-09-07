Inwoners Lennisheuvel gevraagd om ideeën voor woningbouw

De gemeente Boxtel wil woningbouw mogelijk maken aan de Brede Heide 2 in Lennisheuvel. Inwoners van het dorp worden uitgenodigd om hierover mee te denken tijdens een bijeenkomst op maandag 28 september. De plannen moeten inspelen op de woonbehoeften in het dorp, zoals sociale huurwoningen en woningen voor senioren. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Orion en begint om zeven uur ’s avonds.

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De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor woningbouw aan de Brede Heide 2 in Lennisheuvel, een locatie waar nu nog geen concrete plannen voor zijn. Met deze ontwikkeling wil de gemeente tegemoetkomen aan de grote vraag naar betaalbare woningen in het dorp. Voor sociale huurwoningen en kleinere woningen voor senioren is op dit moment weinig aanbod.

De bijeenkomst op maandag 28 september biedt inwoners de kans om hun ideeën en aandachtspunten met de gemeente te delen. Deze input zal helpen bij het vormgeven van de plannen. Eerder zijn de direct omwonenden van het gebied al uitgenodigd om mee te denken. Nu hoopt de gemeente alle inwoners van Lennisheuvel te betrekken.

Waarom deze plannen?

Naast het woningbouwproject werkt de gemeente samen met ‘Samen Lennisheuvel’ aan een nieuwe dorpsvisie. Hierin wordt ook aandacht besteed aan wonen en woningbouw. De inzichten uit dit traject worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het project aan de Brede Heide 2.

Bijeenkomst in Dorpshuis Orion

De informatie- en meedenkavond vindt plaats op maandag 28 september in Dorpshuis Orion in Lennisheuvel. De bijeenkomst duurt van zeven uur tot half negen. De gemeente nodigt alle inwoners van het dorp uit om mee te praten over de toekomst van wonen aan de Brede Heide.