Verbouwing gemeentehuis Almkerk start in oktober

In oktober begint de verbouwing van het gemeentehuis in Almkerk. De publieksbalies verhuizen tijdelijk naar De Werf in Woudrichem. De werkzaamheden duren tot en met november 2027. Burgerzaken is vanaf 21 september operationeel op de nieuwe locatie.

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Het gemeentehuis in Almkerk wordt uitgebreid aan de voorzijde. Door de verbouwing is het publieksplein niet toegankelijk. Verschillende afdelingen verhuizen tijdelijk naar andere locaties. De publieksbalies worden ondergebracht in De Werf, een gemeentelijk pand in Woudrichem.

De verhuizing van Burgerzaken vindt plaats in de week van 14 september. Op donderdag 17 en vrijdag 18 september is het daardoor niet mogelijk om afspraken te maken voor het aanvragen of ophalen van documenten. Vanaf maandag 21 september om twaalf uur is Burgerzaken operationeel op de nieuwe locatie. Afspraken kunnen op dezelfde manier worden gemaakt als normaal, telefonisch of via de website.

Tijdelijke locaties

Huwelijken en partnerschapsregistraties krijgen ook een andere plek. Voor gratis administratieve huwelijken en registraties is er vanaf 21 september een ruimte beschikbaar in De Werf in Woudrichem. Ceremonies worden gehouden in De Bolderik in Sleeuwijk.

De uitbreiding van het gemeentehuis is gegund aan aannemingsbedrijf De Wit uit Drunen. Voorbereidende werkzaamheden starten binnenkort op de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Daarna wordt de voorgevel deels gesloopt en een nieuw stuk van 2300 vierkante meter toegevoegd.

Extra capaciteit

Het gemeentehuis biedt sinds de start van gemeente Altena onvoldoende ruimte voor kantoorpersoneel. Tijdelijk wordt gebruik gemaakt van een gehuurd kantoor in Wijk en Aalburg, maar die overeenkomst loopt eind 2027 af. Daarom wordt het pand uitgebreid met extra werkplekken, een nieuw publieksplein en een multifunctioneel vergadercentrum met een nieuwe raadzaal.

De verbouwing moet het gemeentehuis toekomstbestendig maken. Het project wordt naar verwachting eind 2027 afgerond.