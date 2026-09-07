Bram van de Vinne versterkt jeugdopleiding FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft Bram van de Vinne aangesteld als Algemeen Manager Jeugdopleiding & Hoofd Jeugdscouting. Vanaf 1 oktober neemt hij de leiding over de jeugdopleiding en scouting van de club.

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De jeugdopleiding van FC Den Bosch krijgt een nieuw gezicht met de komst van Bram van de Vinne. Hij wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en organisatie van de jeugdopleiding en gaat daarnaast leidinggeven aan het jeugdscoutingsteam. Hiermee is het managementteam van de jeugdopleiding, dat verder bestaat uit Iddo Roscher, Wally Pennings en Joep de Boer, compleet.

Van de Vinne heeft ruime ervaring in het betaald voetbal. Hij werkte vijf seizoenen bij Willem II, onder meer als trainer van Willem II O21 en op het gebied van performance binnen de jeugdopleiding. De afgelopen drie jaar was hij bij FC Eindhoven actief als hoofd performance, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van gebieden zoals Sports Science, Data Science en Performance Analysis. Ook heeft hij ervaring als docent bij Fontys Sportkunde en de KNVB Academie.

Breed takenpakket

Bij FC Den Bosch krijgt Van de Vinne een breed takenpakket. Als Algemeen Manager Jeugdopleiding is hij eindverantwoordelijk voor onder meer de begroting, personeelszaken en het strategisch beleid van de jeugdopleiding. Hij moet zorgen voor een goede verbinding tussen de jeugdopleiding en andere afdelingen binnen de club.

Als Hoofd Jeugdscouting gaat Van de Vinne werken aan een toekomstgericht scoutingbeleid. Hij richt zich op de instroom van talent, de professionalisering van scouting en het versterken van scoutingrapportages. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol in het uitbouwen van het regionale netwerk en de samenwerking met amateurverenigingen.

Van de Vinne start op 1 oktober met zijn werkzaamheden en gaat zich inzetten om talent uit de regio te begeleiden richting betaald voetbal. FC Den Bosch ziet de jeugdopleiding als een strategisch belangrijk onderdeel van de club, met als doel spelers door te laten stromen naar het eerste elftal.