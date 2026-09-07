Vuurwerk gratis inleveren in Tilburg

Woensdag 9 september kun je in Tilburg vuurwerk dat niet meer mag gratis en anoniem inleveren. Dit kan bij de milieustraat aan de Caledoniastraat tussen acht uur 's ochtends en één uur 's middags. Het gaat om een eenmalige actie in verband met het landelijke vuurwerkverbod. F1-vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, mag wel bewaard en afgestoken worden.

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Vanaf 1 augustus is er in Nederland een verbod op bijna alle soorten consumentenvuurwerk. Alleen het lichte F1-vuurwerk, zoals sterretjes, sierfonteintjes en trektouwtjes, blijft toegestaan. Het andere vuurwerk mag niet meer worden afgestoken of thuis bewaard. In Tilburg kun je dit woensdag veilig en zonder boete inleveren.

De inleveractie vindt plaats bij de milieustraat aan de Caledoniastraat 13. Je hebt geen afspraak nodig en het inleveren is volledig anoniem. Namen worden niet gevraagd en er staan geen gevolgen tegenover het inleveren van verboden vuurwerk. Het ingezamelde vuurwerk wordt veilig afgevoerd en vernietigd.

Veiligheid voor mens en dier

Het bewaren van vuurwerk dat niet meer is toegestaan, kan gevaarlijk zijn. Er is kans op brand en risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren. Ook wordt afgeraden om vuurwerk in de vuilnisbak te gooien of op straat achter te laten. Het is daarom belangrijk om vuurwerk op een veilige manier kwijt te raken, zoals via deze landelijke inleveractie.

Het vuurwerkverbod is ingesteld om de jaarwisseling veiliger te maken. Tijdens eerdere oud en nieuw vieringen raakten veel mensen gewond door vuurwerk, ook als ze zelf niets afstaken. Bovendien kregen hulpverleners zoals politie en brandweer te maken met agressie. Het verbod moet zorgen voor minder ongelukken, schade en overlast.

Wat mag nog wel?

Het lichte F1-vuurwerk, ook wel fop- en schertsvuurwerk genoemd, is nog toegestaan. Dit vuurwerk heeft een laag risico en herken je aan de F1-vermelding op de verpakking. Voorbeelden zijn sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Woensdag biedt Tilburg dus een mogelijkheid om verboden vuurwerk veilig in te leveren. Dit kan tussen acht uur ’s ochtends en één uur ’s middags. Maak gebruik van deze kans om risico’s in huis te voorkomen.