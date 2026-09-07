Vrouw raakt gewond nadat ze met auto in sloot belandt in Sprang-Capelle

Een vrouw is maandagmiddag gewond geraakt nadat ze op de Bevrijdingsweg in Sprang-Capelle van de weg raakte. Ze botste daarbij tegen een lantaarnpaal, die omviel. Haar auto kwam vervolgens in een sloot tot stilstand.

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Ook de lantaarnpaal belandde in de sloot. Het is niet bekend waardoor de vrouw van de weg raakte. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Een berger heeft de auto afgevoerd. De lantaarnpaal is door medewerkers van de gemeente uit de sloot gehaald. Vanwege de drukte op de Bevrijdingsweg regelde de politie het verkeer. Rond half zes werd de weg weer vrijgegeven.