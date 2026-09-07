Groen licht voor vliegende auto en Henk heeft prijs, dit gebeurde vandaag

Het lijkt science fiction, maar het is echt: de eerste vliegende auto's ter wereld mogen geproduceerd worden door Pal-V in Raamsdonksveer. En Henk Petersen beleefde een wel heel bijzondere avond bij Miljoenenjacht. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

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Na twintig jaar ontwikkelen heeft het Brabantse bedrijf Pal-V eindelijk alle vergunningen binnen voor een vliegende auto. De auto kan 160 kilometer per uur rijden en 180 kilometer per uur vliegen, met een actieradius van 400 tot 500 kilometer in de lucht. In 2028 moeten de eerste exemplaren van de band rollen. De eerste 250 vliegende auto's zijn al verkocht voor totaal 150 miljoen euro, waaronder vijf aan de Nederlandse brandweer. Overigens loopt er nog wel een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk miljoenenfraude met NOW-steun tijdens corona. Lees hier het hele verhaal.

En dan naar Veldhoven, waar Henk Petersen een bijzondere avond beleefde bij Miljoenenjacht. De stukadoor won eerst een stedentrip naar Wenen met 2500 euro zakgeld. Maar toen de computer een nieuwe deelnemer moest kiezen voor het volgende spel, koos die opnieuw... Henk. "Wat?", riep presentatrice Linda de Mol verbaasd. "Ik dacht dat de computer was blijven hangen." Henk speelde zich vervolgens knap naar de halve finale, waar hij nét op tijd op de knop drukte om 50.500 euro te winnen. Bovenop zijn eerder gewonnen reis dus nog eens ruim vijftigduizend euro. Check het hier.

Er is ook nog cultureel nieuws. Het Bloemencorso Zundert leverde dit weekend weer spectaculaire creaties op. Buurtschap Stuivezand won met de imposante wagen 'Zeespiegel', een subtiel spel van spiegeling en perspectief over de stijgende zeespiegel. De wagen is 25 meter lang en laat zien hoe rode pionnen, die mensen voorstellen, steeds verder door het water worden omsloten. Andere opvallende creaties waren 'Sandraudiga' van Buurtschap Laer-Akkermolen, een ode aan de band tussen mens en natuur, en 'WELLES-NIETES' van Buurtschap Molenstraat, waarbij het publiek langs de route zichtbaar partij kon kiezen. Lees hier hun analyse.

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Verder nog het verhaal van de mysterieuze bureauman in de trein. Kayleigh Beekx uit Eindhoven stapt zaterdagnacht in Breda op de trein en ziet iemand die sprekend op Bram Krikke lijkt, achter een compleet bureau zitten. Inclusief kabels, stekkerdozen en oplaadpunten. De man had het bureau via Marktplaats in Rotterdam gekocht en moest ermee naar zijn studiootje in Tilburg, op drie hoog. Zonder fiets of auto nam hij gewoon de trein. In Tilburg hielp het gezelschap hem bij het uitstappen, waarna hij het bureau op zijn rug tilde. Kayleigh wil nu weten hoe het laatste stukje van zijn reis is gegaan: "We zijn er emotioneel bij betrokken geraakt." Lees zijn verhaal hier.

Tot slot zorgwekkend nieuws over Maarten van der Weijden. De zwemmer is twee weken na zijn laatste monsterzwemtocht in het ziekenhuis beland met een septische reactie, waarschijnlijk door een bacterie. "Dat was schrikken afgelopen vrijdag", schrijft hij op Instagram. Van der Weijden had al tijdens zijn zwemtocht van 270 kilometer te maken met misselijkheid en buikklachten, en moest uiteindelijk stoppen. Vorige week kreeg hij koorts en belandde op aandringen van zijn vrouw Anne op de huisartsenpost. Van daar ging het direct door naar de Spoedeisende Hulp in Den Bosch vanwege hoge koorts, lage bloeddruk, laag zuurstofgehalte en hoge hartslag. Na twee dagen knapte hij gelukkig weer op. "Wat kan het leven snel veranderen", schrijft hij dankbaar. Hier lees je het hele verhaal.